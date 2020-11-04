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Aktüel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:00:07 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ü.T.K, O.G. ve F.Ü'yü, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 980 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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