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Aktüel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:50:48 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, M.A.G. ve İ.D'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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