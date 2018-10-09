Karaman'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 BA 427 plakalı minibüs ile Muslu Taş (75) yönetimindeki 70 EN 154 plakalı motosiklet Şeyh Şamil Mahallesi 1338. sokakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Taş'ın kaskı parçalandı. Ağır yaralı halde Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Taş kurtarılamadı.

Polis, kaza yerinden kaçan minibüs sürücüsünü arıyor.