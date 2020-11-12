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Aktüel Karaman'da silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Karaman'da silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:49:19 -
Karaman'da silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

KARAMAN (AA) - Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan işletmeci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kentte 2 Kasım'da gerçekleşen olayın ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Öcal (31), burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öcal'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise saldırının faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öcal, 2 Kasım'da, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda bulunan iş yerini kapattığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.

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