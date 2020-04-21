  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaman’da silahla oynayan bir kişi kazayla kendini vurdu

Karaman’da bir kişi, oynadığı silahın kazayla elinde patlaması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

2020-04-21 00:40:45 -
Karaman’da silahla oynayan bir kişi kazayla kendini vurdu

Karaman’da bir kişi, oynadığı silahın kazayla elinde patlaması sonucu bacağından vurularak yaralandı.


Olay, gece saat 22.30 sıralarında Tapduk Emre Mahallesi 1552. Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (23) isimli kişi evde arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada arkadaşına ait olduğu ileri sürülen tabanca ile oynamaya başladı. M.İ, oynadığı tabancanın bir anda ateş alması sonucu sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, arkadaşının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı