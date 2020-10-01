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Aktüel Karaman'da salgın ile etkin mücadele için gönüllüler aranıyor
Aktüel

Karaman'da salgın ile etkin mücadele için gönüllüler aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:30:41 -
Karaman'da salgın ile etkin mücadele için gönüllüler aranıyor

KARAMAN (AA) - Karaman Valiliği yeni tip koronovinüs (Kovid-19) ile etkin mücadele için gönüllü kişiler arıyor.

Karaman Valiliği internet sitesinde yapılan açıklamada, kentte salgının yoğun görüldüğü sokak, cadde ve mahalleler başta olmak üzere tüm alanlarda gönüllü salgın denetçilerinin görev yapacağı bildirildi.

Gönüllü salgın denetçilerilerinin iş yerlerinde, pazar yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, sokak ve caddelerde tespit ettikleri ihlalleri ve izolasyon tedbirlerine uymayanları valilik salgın denetim merkezine bildirmekle görevlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gönüllü Salgın Denetçileri tespit ettikleri ihlali yapan kişilerle hiçbir suretle muhatap olmayacaklar, müdahalede bulunmayacaklar. Gönüllü Salgın Denetçisi olmak için 18 yaşından büyük olmak yeterlidir. Gönüllü Salgın Denetçisi olmak isteyenlerin 15 Ekim 2020'ye kadar Valilik sitesinden edinebilecekleri formu doldurmaları ve whatsapp üzerinden 0 338 226 7 112 numaralı telefona göndermeleri gerekmektedir. Başvurular kesinlikle gizli kalacaktır."


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