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Aktüel Karaman'da otobüs biletleri HES koduyla alınacak
Aktüel

Karaman'da otobüs biletleri HES koduyla alınacak

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:46:51 -
Karaman'da otobüs biletleri HES koduyla alınacak

KARAMAN (AA) - Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs biletlerinin HES koduyla satılması kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Toplantıda, kentte şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan bilet satışı ve yolcu alımı yapmaması, yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalara gerekli idari para cezasının uygulanması ve yolcu taşıyan araçların da 10 gün süre ile seferden men edilmesi kararlaştırıldı.

Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına, karantinayı ihlal etmekten haklarında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanununun 195. maddesinin "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü gereği suç duyurusunda bulunulması kararı alındı.

Kentte, koronavirüs taşıyıcısı veya temaslısı olup da aynı evde kronik hastası veya 65 yaş üstü yakını bulunan vatandaşların, taşıyıcısı veya temaslısı olup da herhangi bir yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların, taşıyıcı veya temaslısı olup da izolasyon sürecini yurtlarda tamamlamak isteyen vatandaşların, kendi istekleri ile izolasyon sürelerini Valilikçe tahsis edilen yurtlarda tamamlamaları uygun görüldü.

Karaman'da bulunan tüm park, cadde ve sokaklarda maskenin hangi nedenle olursa olsun çıkarılmamasına, iş yeri önlerinde sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde toplu ve maskesiz olarak oturulmamasına, kafe, restoran, lokanta, market, bakkal, berber/kuaför, güzellik merkezi gibi tüm özel işletme çalışanlarının ve fabrika üretim hatlarında çalışan işçilerin maske ile birlikte siperlik kullanmalarına karar verildi.

Öte yandan ilde kurulan pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı esnafı maske ile birlikte siperlik kullanacak ve her tezgahta mutlaka dezenfektan bulundurulacak.


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