  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trabzon'da akılalmaz görüntü! Korona testini duyunca 1 saat havada asılı kaldı

Siroz'a neden olabiliyor: İşte Kronik Hepatit C belirtileri...

Evde sivilce kremi nasıl hazırlanır? İşte sivilce kreminin hazırlanışı...

Trump'ın ölüm sayacı! Meydandaki panoya astılar

Hamsi'nin atası keşfedildi!
için kalan
Aktüel

Karaman’da jeneratör yangını

Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erken Teşhis, Eğitim ve Tarama Merkezi’nin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:04:50 -
Karaman’da jeneratör yangını

Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erken Teşhis, Eğitim ve Tarama Merkezi’nin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi. 303. Sokak’ta bulunan KETEM binasının jeneratör odasında çıktı. Jeneratör odasından durumların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri jeneratörde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, jeneratörde maddi hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı