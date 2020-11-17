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Aktüel Karaman'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Karaman'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:16:06 -
Karaman'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

KARAMAN (AA) - Konya'dan çaldığı otomobille Karaman'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince yakalandı.

Merkeze bağlı Süleymanhacı köyü civarında şüpheli bir aracın dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Aracı köy etrafında dolaşırken gören ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu sürücü B.T'yi yakaladı.

B.T'nin jandarmadaki sorgusunda, Karaman'ın Kisecik ve Kaşoba köylerinde evlerden, Konya'da ise otomobil olmak üzere 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Aracın sorgulamasında ise Konya'dan çalındığı tespit edildi. Çalıntı otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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