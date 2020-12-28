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Aktüel Karaman'da fotokapanla tespit edilen 8 avcıya para cezası
Aktüel

Karaman'da fotokapanla tespit edilen 8 avcıya para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:05:20 -
Karaman'da fotokapanla tespit edilen 8 avcıya para cezası

KARAMAN (AA) - Karaman'da yasak alanda av için gezdikleri fotokapanla tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi.

Merkeze bağlı Bucakışla köyü Nunu bölgesinde yaban keçilerinin yaşam alanında kurulu fotokapanları inceleyen Karaman Av Koruma Müdürlüğü ekipleri ellerinde dürbün ve tüfeklerle gezen kişileri gördü.

Fotoğrafları ve video kayıtlarını inceleyen ekipler, jandarmayla birlikte kimliklerini tespit ettikleri 8 kişiye toplam 13 bin 537 lira idari para cezası kesti.

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