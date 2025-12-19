Karaman’da dev hamle: Atık su arıtma tesisi dualarla açıldı!

Karaman’ın ekonomik gücüne güç katacak projelerin toplu açılış töreninde heyecan doruktaydı. KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Mevlana Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeler, dualar ve tekbirler eşliğinde taçlandırıldı. Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada Karaman’ın sanayi potansiyeline dikkat çekerek, "Bölgemiz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah" temennisinde bulundu.

Yerli Üretim, Temiz Çevre

Sanayinin kalbinde yükselen bu tesis, sadece bir inşaat projesi değil, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir bir sanayi anlayışının mührü olarak kayıtlara geçti. İmza töreninde atılan imzalarla Karaman’ın yarınları teminat altına alınırken, açılış kurdelesi "Ya Allah Bismillah" nidalarıyla kesildi.

Protokol ve Halk El Ele

Törene bölge milletvekilleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda sanayici katıldı. Karamanlıların yoğun ilgi gösterdiği açılış, Türkiye’nin büyümesini istemeyen karanlık odaklara karşı verilmiş en güçlü cevap oldu. Sanayi ve teknoloji alanındaki bu dev adımın, bölgedeki istihdamı artırması ve ekonomiye milyonlarca liralık katkı sağlaması bekleniyor.