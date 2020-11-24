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Aktüel Karaman'da bir köy ve bir binadaki karantina kaldırıldı
Aktüel

Karaman'da bir köy ve bir binadaki karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:34:14 -
Karaman'da bir köy ve bir binadaki karantina kaldırıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir köy ve binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Gevher Hatun Mahallesi 1774 Sokak'taki bir binada, 10 Kasım'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, merkeze bağlı İhsaniye köyünde, 11 Kasım'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı kaydedildi.


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