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Karaman'da bir aile sobadan zehirlendi

Karaman'ın merkeze bağlı Zengen köyünde, sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca hastaneye kaldırıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 23:10
Karaman'da bir aile sobadan zehirlendi

Karaman’da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Zengen köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal T. (51) ile eşi Fatma T. (50), akşam sobayı yakarak uykuya daldı. Öğle saatlerinde baş dönmesiyle uyanan karı koca, sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gelen sağlık ekibi Kemal T. ile eşi Fatma T.’yi alarak Karaman Devlet Hastanesine getirdi.

Burada tedavi altına alınan karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:10
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