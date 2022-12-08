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Gündem Karaman'da askeri araç devrilerek alev aldı: 3 asker yaralandı
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Karaman'da askeri araç devrilerek alev aldı: 3 asker yaralandı

Karaman'da devriye görevinden dönen askerlerin bulunduğu araç, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3 asker, alev alan araçtan son anda çıkarak kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:47:00 -
Karaman'da askeri araç devrilerek alev aldı: 3 asker yaralandı

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Ayrancı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ayrancı Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri, sorumluluk alanlarındaki köylerde devriye görevi yaptıktan sonra dönüşe geçti.

Bu sırada uzman çavuş Halil T. yönetimindeki devriye aracının sol ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan askeri araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından yol ortasına devrilerek alev aldı.

Askerler alev alan araçtan son anda kurtuldu

Halil T. ile astsubay Mehmet B. ve uzman çavuş Ömer Faruk T., araçtan son anda çıkarak yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtaki yangın ise itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. 

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