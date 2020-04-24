  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaman’da 96 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Karaman’da 96 yaşındaki kadın evinde ölmüş olarak bulundu.

2020-04-24 16:45:34 -
Karaman’da 96 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Karaman’da 96 yaşındaki kadın evinde ölmüş olarak bulundu.


Olay, Gevher Hatun Mahallesi 1782 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Türe’nin (96) evine gelen yakınları yaşlı kadını hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı