Karaman, Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Karaman’da yapılacak.

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Karaman’da yapılacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, 22-24 Şubat tarihleri arasında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek. 23 Şubat Cuma günü Yunus Emre Spor Salonunda minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve kulüpler arası takımlar kategorilerinde başlayacak şampiyonaya Türkiye genelinden yaklaşık 50 ilden 250’ye yakın sporcunun katılması bekleniyor. Şampiyonanın teknik toplantısı ise 22 Şubat Cuma günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. 2 gün sürecek müsabakalar 24 Şubat Pazar günü yapılacak final maçları ile son bulacak.

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