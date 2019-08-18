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Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü

Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buludu.

18 Ağustos 2019 Pazar 23:51
Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü

Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buludu.


Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında İstanbul’da Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 23:51
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