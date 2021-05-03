Karaman Sudurağı TOKİ kura sonuçları | TOKİ kura sonuç sorgulama
TOKİ Karaman Sudurağı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Karaman Sudurağı konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Karaman Sudurağı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar v TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Karaman Sudurağı kura sonucu sorgulama…
Karaman Sudurağı TOKİ kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kayseri Kocasinan’da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Karaman Sudurağı TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ Karaman Sudurağı kura sonuçları
Emre Karagöz
Bekir Göl
Ahmet Ceyhan
Sedat Karagöz
Hanefi Ceyhan
Mevlüt Tuna
Mustafa Kesiktaş
Vedat Karagöz
Orhan Uzun
Serdar Başar
Ayşe Durak
Fatih Altay TOKİ'den ev çıkan isimlerden bazıları oldu.
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.