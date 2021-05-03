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Ekonomi Karaman Sudurağı TOKİ kura sonuçları | TOKİ kura sonuç sorgulama
Ekonomi

Karaman Sudurağı TOKİ kura sonuçları | TOKİ kura sonuç sorgulama

TOKİ Karaman Sudurağı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Karaman Sudurağı konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Karaman Sudurağı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar v TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Karaman Sudurağı kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:03:00 - 2021-05-03 11:07:23
Karaman Sudurağı TOKİ kura sonuçları | TOKİ kura sonuç sorgulama

Karaman Sudurağı TOKİ kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kayseri Kocasinan’da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Karaman Sudurağı TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Karaman Sudurağı kura sonuçları

Emre Karagöz

Bekir Göl

Ahmet Ceyhan

Sedat Karagöz

Hanefi Ceyhan

Mevlüt Tuna

Mustafa Kesiktaş

Vedat Karagöz

Orhan Uzun

Serdar Başar

Ayşe Durak

Fatih Altay TOKİ'den ev çıkan isimlerden bazıları oldu.

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

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