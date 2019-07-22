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Karaman, Sparta Prag eşleşmesini değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Kupası ön eleme maçında Avrupa’nın köklü kulüplerinden biriyle karşılaşacaklarını belirterek, onlar içinde kendileri içinde zor bir müsabaka olacağını söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:15
Karaman, Sparta Prag eşleşmesini değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Kupası ön eleme maçında Avrupa’nın köklü kulüplerinden biriyle karşılaşacaklarını belirterek, onlar içinde kendileri içinde zor bir müsabaka olacağını söyledi.


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Macaristan’ın ikinci lig ekiplerinden Szombathelyı Haladas golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.


Yoğun bir antrenman programından geçtiklerini belirten Karaman, "Bizim için önemli olan sakatlık vermeden maçı tamamlamaktı. Mücadele anlamında baktığımızda beklediğimin üstünde bir mücadele oldu. 90 dakika sahada kalan oyuncularımın göstermiş olduğu performans ve özveri beni mutlu edecek boyutta. Tabii ki bugün oldukça genç bir kadroyla sahada mücadele verdik. Böyle böyle gelişecekler. Kendilerini çok farklı bir noktaya taşıyıp camiamıza hizmet edecekler. Ben sonuçta vermiş oldukları mücadeleden dolayı memnunum" dedi.



"Avrupa’nın köklü kulübü ile oynayacağız"


Avrupa Kupaları’nda Sparta Prag ile eşleşmesiyle ilgili olarak ise Karaman, "Onunla ilgili ne söylesem boş olacak. Uzun yıllar birçok şeyi tecrübe ettik. Kendimiz hafif gördüğümüz bir çok müsabakayı darmaduman olarak kaybettik. Korktuğumuz bir çok müsabakadan da da yüz akı ile çıktık. Dolayısıyla Avrupa’nın köklü kulüplerinden bir tanesi ile eşleştik. Onlar açısından da bizler açısından da zorlu bir müsabaka olacak. İnşallah o zamana kadar eksiklerimizi tamamlayıp iyi bir çalışma programı ve disiplini ile beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde yorumladı.



"Direkler için çalışacağız"


Teknik Direktör ÜnalKaraman, hazırlık maçında 3 topun direkten dönmesiyle ilgili soruya ise, "Sonuçta saha içerisinde mücadele veriyoruz. Gol olsun diye çaba sarf ediyorsunuz ama bir talihsizliğimiz var gibi. Biraz daha çalışacağız, biraz daha gayret edeceğiz o direklerden içeriye atmaya çalışacağız. İnşallah da başarırız" şeklinde konuştu.



Forvet transferi


Trabzonspor’un golcü oyuncu transferiyle ilgili olarak ise Karaman, "Uzun lig maratonu var. Kupa var, Avrupa Kupaları var. Dolayısıyla tam manasıyla hazır olmanız gerekiyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu konuyla ilgili bilgilendirmeyi yapmıştır diye düşünüyoruz. Bu uzun mesafeyi, bu maratonu düşündüğümüz takdirde iyi hazırlanmamız gerekiyor. Kadro olarak eksiklerimizi en azından rekabet ortamı oluşturacak bölgelerimizle alakalı eksiklerimizi de en kısa zaman içerisinde kadromuza katıp bizim için çok değerli olan bu sezon başı antrenmanlarını arkadaşlarla beraber yapma imkanını vermek istiyoruz. Umarım en kısa dönem içerisinde bu rekabet ortamını oluşturacak arkadaşlarımız aramıza katılır. İnşallah biz de hazırlığımızı yapmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:15
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