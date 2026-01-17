Karaman sobadan sızan gaz yaşlı çifti hayattan kopardı!
Karaman’ın Ermenek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hacı Halit Şengül ve eşi Ayşe Şengül hayatını kaybetti. Acı haber, yaşlı çiftten haber alamayan yakınlarının eve girmesiyle ortaya çıktı.
Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.
Köyde yaşayan 65 yaşındaki Hacı Halit Şengül ve 60 yaşındaki eşi Ayşe Şengül’den uzun süre haber alamayan yakınları, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Şengül çiftinin uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Yaşlı çiftin cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tüm köyü yasa boğan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yaşam
Bu cihaz faturayı katlıyor: Buzdolabını ve fırını bile solluyor… Gizli elektrik canavarı ortaya çıktı