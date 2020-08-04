Karaman karantinaya mı alındı? Karaman'da hangi ilçelerde karantina uygulanıyor? Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, ülkemizde tedbirler sayesinde azalmaya yolunda ilerliyor. Fakat tedbirlere uymayan kişiler, çevrelerine bu hastalığı bulaştırdığı için karantina uygulamasına başvuruluyor. Bu uygulamalardan biri de Karaman'da gerçekleştirildi. Peki ama Karaman'da hangi ilçelerde veya apartmanlarda karantina uygulanıyor? Koronavirüs Karaman'da hangi ilçeleri vurdu? Karaman'da koronavirüs var mı? İşte merak edilen detaylar...