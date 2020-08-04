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Karaman karantinaya mı alındı? Karaman'da hangi ilçelerde karantina uygulanıyor?

Karaman karantinaya mı alındı? Karaman'da hangi ilçelerde karantina uygulanıyor? Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, ülkemizde tedbirler sayesinde azalmaya yolunda ilerliyor. Fakat tedbirlere uymayan kişiler, çevrelerine bu hastalığı bulaştırdığı için karantina uygulamasına başvuruluyor. Bu uygulamalardan biri de Karaman'da gerçekleştirildi. Peki ama Karaman'da hangi ilçelerde veya apartmanlarda karantina uygulanıyor? Koronavirüs Karaman'da hangi ilçeleri vurdu? Karaman'da koronavirüs var mı? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:38:00 -
Karaman karantinaya mı alındı? Karaman'da hangi ilçelerde karantina uygulanıyor?

Karaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kalaba köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında saat 07.00'den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi."

 

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