Karaman: “Camiamı tatmin edecek bir açıklama bekliyorum”

Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen Trabzonspor’da Teknik Direktörü Ünal Karaman, hakem Alper Ulusoy’un aleyhlerine verdiği penaltı kararına ateş püskürerek, “Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama istiyorum ve hiçbir acıkma bana bu penaltıya inandırmaz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Ümraniyespor’a 3-1’lik skorla mağlup olan ve kupaya veda eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarından dert yanan Karama, “Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüm. Devamında da birçok konuya sağduyu ile yaklaşmamız gerekiyor. Camiamıza yakışır bir duruş göstermeye çalışıyoruz. Sadece kendi camiamız için değil spor kamuoyu için adil yargılama peşindeyiz. Camiamızın bir takım beklentiler var. Oynadığınız futbolla bazen bunlara yanıt veremeyebilirsiniz. Böyle olması adil değil. İçeride pozisyonu defalarca izledim. Profesyonel arkadaşlarımızla izledik. Penaltı için bir müdahale göremeye çalışıyorum bir yere koyamıyorum. Eğer ceza alanı içinde böyle müdahalelere bu karar veriliyorsa o zaman ben savunma oyuncuları olmadan oynayayım. Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama istiyorum ve hiçbir acıkma bana bu penaltıya inandırmaz. Bu sadece Trabzonspor mensubu olarak verilen bir beyanat değil spor ferdi olarak verdiğimiz açıklama” dedi.