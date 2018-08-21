Karalahananın faydaları saymakla bitmiyor
Karalahananın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Karalahana kansızlığa karşı faydalıdır. Ülsere iyi gelir. Metabolizmanın daha etkin çalışmasına olanak sağlar.21 Ağustos 2018 Salı 16:58
KARALAHANANIN FAYDALARI NELERDİR?
* Bağışıklık sisteminin güçlenmesiiçin katkı sağlar.
* Metabolizmanın daha etkin çalışmasına olanak sağlar.
* Kükürt zengini olan karalahana enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturur.
* Karalahanın suyu cilt ve saçların beslenmesine yardımcı olur.
* Ülsere iyi gelir.
* İç organları daha sağlıklı kılar.
* Yaraların hızla iyileşmesinde etkilidir.
* Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermede tercih edilir. Suyunu içerek diyetinize destek olabilirsiniz.
* Lif değeri yüksek olduğu için sindirim kolaylaşmasını sağlar.
* Kalsiyum açısından zengin olan karalahana kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.
* Bağırsakları hareketlendirerek kabızlık sorununu giderir.
* Depresyon ve stresin azalmasına yardımcıdır.
* Haftada 2 kez lahana yemek kasların onarımını hızlandırır.
* Düzenli tüketimi damar ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken kas ağrılarının da hafiflemesini sağlar.
* Oksijenin artmasını hızlandırarak rahat nefes alımı sağlar.
* Beyin hastalıklarına karşı şifadır.
* Kansızlığa karşı faydalıdır.
* Karalahana suyu ciltteki iltihaplanmaları azaltır.
* Kırmızı kan hücreleri arttırır.
* Hava kirliliği ile yıpranan vücudu korur.
* Demirin vücutta kullanılmasını ve depolanmasını sağlar.
* Kansere karşı koruyucudur.
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