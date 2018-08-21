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Karalahananın faydaları saymakla bitmiyor

Karalahananın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Karalahana kansızlığa karşı faydalıdır. Ülsere iyi gelir. Metabolizmanın daha etkin çalışmasına olanak sağlar.

21 Ağustos 2018 Salı 16:58
Karalahananın faydaları saymakla bitmiyor

KARALAHANANIN FAYDALARI NELERDİR?

* Bağışıklık sisteminin güçlenmesiiçin katkı sağlar.

* Metabolizmanın daha etkin çalışmasına olanak sağlar.

* Kükürt zengini olan karalahana enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturur.

* Karalahanın suyu cilt ve saçların beslenmesine yardımcı olur.

* Ülsere iyi gelir.

* İç organları daha sağlıklı kılar.

* Yaraların hızla iyileşmesinde etkilidir.

* Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermede tercih edilir. Suyunu içerek diyetinize destek olabilirsiniz.

* Lif değeri yüksek olduğu için sindirim kolaylaşmasını sağlar.

* Kalsiyum açısından zengin olan karalahana kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

* Bağırsakları hareketlendirerek kabızlık sorununu giderir.

* Depresyon ve stresin azalmasına yardımcıdır.

* Haftada 2 kez lahana yemek kasların onarımını hızlandırır.

* Düzenli tüketimi damar ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken kas ağrılarının da hafiflemesini sağlar.

* Oksijenin artmasını hızlandırarak rahat nefes alımı sağlar.

* Beyin hastalıklarına karşı şifadır.

 * Kansızlığa karşı faydalıdır.

* Karalahana suyu ciltteki iltihaplanmaları azaltır.

* Kırmızı kan hücreleri arttırır.

* Hava kirliliği ile yıpranan vücudu korur.

* Demirin vücutta kullanılmasını ve depolanmasını sağlar.

* Kansere karşı koruyucudur.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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