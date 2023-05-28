Karakullukçu'nun Kılıçdaroğlu için söyledikleri sosyal medyayı salladı

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, biz buradayız" dedi.

Karakullukçu'dan sert gönderme

Uzun yıllar A Spor ekranlarında görünen ve şimdilerde Vole'de kariyerine devam eden ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir gönderme yaptı.

"İstifa etmeniz gerekiyor"

Karakullukçu, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyip yaptığı paylaşımda, "Tatlı tatlı alkışlayan ekibinize kanmayın, bu ülke için çalıştınız ettiniz tamam ama artık bu ülke için istifa etmeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.