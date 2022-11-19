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Dünya Karaktersizliğin bu kadarı! Mali’den kovulan Fransa, yaptığı yardımları...
Dünya

Karaktersizliğin bu kadarı! Mali’den kovulan Fransa, yaptığı yardımları...

Fransa, Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını Wagner paralı askerlerinin bölgedeki varlığını gerekçe göstererek askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:37:00 -
Karaktersizliğin bu kadarı! Mali’den kovulan Fransa, yaptığı yardımları...

Fransız basınında yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Fransa'nın Mali'ye yaptığı kalkınma yardımlarını askıya aldığı ifade edildi.

Karara gerekçe olarak Mali'deki askeri hükümetin, Wagner paralı askerleriyle olan ilişkisi gösterildi. Bu ülkeye yapılan insani yardımlar ve bazı sivil toplum örgütlerine desteklerin ise devam edeceği belirtildi.

Fransız basını, kararın 2-3 hafta önce alındığını, hatta bazı sivil toplum örgütlerinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben mektup kaleme alarak karara itiraz ettiğini yazdı.

Fransa'nın Bamako Büyükelçiliğine ait internet sitesindeki rakamlara göre, Fransa'nın 2013-2017 döneminde Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) vasıtasıyla Mali'ye yaptığı yardımların tutarı 473 milyon avroya ulaştı.

Birleşmiş Milletler 2021 İnsani Gelişme Endeksi'nde 186. sırada yer alan Mali'de 20 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının "yardıma muhtaç" olduğu biliniyor.

Wagner, Fransa ile Mali arasındaki ipleri kopardı

Mali, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 5 askeri darbe gördü.

Mali, askeri hükümetler döneminde de Fransa ile ilişkilerini sürdürmeye özen gösterse de 2020 ve 2021'deki darbeler sonrasında 2 ülkenin arası açıldı.

Hem 2020 hem de 2021'deki darbenin arkasındaki isim Yarbay Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın, Fransa ile bazı diplomatik ve askeri sorunlar yaşarken aynı zamanda Rusya ile yakınlaşması Paris yönetimince tepkiyle karşılandı.

Bamako yönetimi, yaklaşık 10 yıldır ülkede militan grupla mücadele operasyonları yürüten Fransa'yı beceriksizlikle suçlarken, bu süreçte Rus paralı asker grubu Wagner'in bölgede konuşlandığı iddiaları 2 ülke arasındaki bağları kopma noktasına getirdi.

Batılı ülkeler yavaş yavaş çekiliyor

Wagner'in bölgede konuşlandığına yönelik iddialar, ne Mali ne de Rusya tarafından doğrulansa da Fransa, Mali'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nu bu iddiaların ardından sonlandırma kararı aldı.

Fransa'nın Mali'den askerlerini çekmesi, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) askeri bulunan Batılı devletleri de harekete geçirdi.

İsveç, Mısır, İngiltere ve Fildişi Sahili, Wagner nedeniyle MINUSMA'daki askerlerini tamamen çekeceğini duyururken, Almanya'nın da benzer bir karar alacağı belirtiliyor.

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Yorumlar

sincanlı

çekileceklerinden değil ne kadar yeraltı yer üstü zenginliklerini ıspartola ile kazır gibi kazıyıp bitirdiklerinden çıkmışlardır gerisi bahane bu kan emici vampirler çetesinin kendi başlarına çıktıkları bir yer varmıyki

Tamer Danacı

fransa 10 çalar 1 yardım yapar afrikaya
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