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Karaköprü Belediyespor galibiyetle başlamak istiyor

Tff 3.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:58
Karaköprü Belediyespor galibiyetle başlamak istiyor

Tff 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor 2019-2020 sezonu ilk maçında Pazar günü Şile Yıldızspor’u ağırlayacak. Kırmızı siyahlı ekip ilk maçtan galip ayrılarak sezona iyi başlamak istiyor.


Şanlıurfa’yı Tff 3. Ligde temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor 2019-2020 sezonunu pazar günü sahasında oynayacağı maçla açıyor. İstanbul ekibi Şile Yıldızspor’u ağırlayacak olan kırmızı siyahlı takım hazırlıklarını sürdürürken, ilk maçtan galip ayrılmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Dağ yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştiren Karaköprü ekibi, pazar günü oynayacakları ilk maçta galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Önceki gün yapılan idmanda taktik çalışan kırmızı siyahlılar idmanın sonunda çift kale maç yaptı. İdmanı yönetim kurulu üyesi Ahmet Badıllı da takip etti.


Karbel Karaköprü Belediyespor kulüp Başkanı Mustafa Aslan ilk maç öncesi yaptığı açıklamada sezona iyi başlamak istediklerini ve taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.


Kulüp Başkanı Aslan, “Yeni sezon için artık her şey hazır ve pazar günü oynayacağımız maç ile Bismillah diyeceğiz. Takımımız iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve güzel bir kadromuz var. İnşallah pazar günü taraftarlarımızın da desteğiyle ilk maçımızı kazanacağız. Ben tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi takımımızı desteklemek için Pazar günü stada davet ediyorum” diye konuştu.


1 Eylül Pazar günü Faruk Çelik Stadında oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Adana Bölgesi Hakemi Metehan Alpat yönetecek.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:58
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