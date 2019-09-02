0553 313 94 23

Karaköprü Belediyespor galibiyetle başladı

Karbel Karaköprü Belediyespor, TFF 3.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:07
Karaköprü Belediyespor galibiyetle başladı

Karbel Karaköprü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grupta sezonun ilk maçında sahasında Şile Yıldızspor’u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla merhaba dedi.


TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 2019-2020 sezonunun ilk maçında Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezona 3 puan alarak başladı. Karaköprü ekibinin gollerini Emre Okur ve Gökdeniz Varol kaydetti. Maça ev sahibi Karaköprü Belediyespor hızlı başlarken henüz 6. dakikada Emre Okur ile öne geçti. Golden sonra baskısını sürdüren kırmızı siyahlı ekip net pozisyonları golle sonuçlandıramayınca ilk yarı 1-0 bitti.


İkinci yarıda çekişmeli geçerken, 77. dakikada Karaköprü Belediyespor Gökdeniz Varol’un ayağından bir gol daha buldu. Son dakikalarda rakip takım Şile Yıldızspor baskı kurarken, 87. dakikada Tahsin’in golüyle farkı bire indirse de Karaköprü ekibi maçı bırakmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Karaköprü Belediyespor’da Hakan Albayrak 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.


Karaköprü Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Anagold Erzincanspor ile karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan oldu
    1. Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan..
    2. Güreş tutkusu Almanya’dan Türkiye’ye..
    3. 10 kişi geldiler, polis omzundan..
    4. Mali’de 3 katlı bina çöktü: 12 ölü
    5. (Özel) TEM Otoyolu’nda lüks..
    6. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    7. Türkiye'den petrol adımı!
    8. Afganistan'da stadyuma bombalı..
    9. Ankara’da suya zam mı geldi?
    10. 16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi..
    11. Yargıtay’dan dövizle kredi çekenler..
    12. İşe alıp anahtarı verdi... Sabah iş..
    13. Kızıldağ’da şampiyon Çatalanspor
    14. Zayıflamak isteyenlere ameliyatsız..
    15. Ağır çantalara, eğik biçimde telefon..
    16. İran'dan "üçüncü adım daha güçlü..
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. Amed Sportif Faaliyetler, lige..
    19. Terörden temizlenen yaylalarda moda..
    20. Ayder'de salıncaklar kaldırıldı
    21. Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün..
    22. TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'a ortak..
    23. Amatör kulüpler sezon öncesi..
    24. TİKA Kırgızistan'daki aile sağlığı..
    25. Erzincan’da nefes kesen atlı cirit..
    26. Cimbom noktayı koydu! Lemina geliyor
    27. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kukla..
    28. Emekliye en az 2 bin 711 lira maaş
    29. 13 yaşındaki kayıp kız bulundu
    30. Milli olarak üretildi! Boğazlarda..
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var