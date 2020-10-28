Karakoç’un adı Kongre Merkezine verildi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, şair ve yazar Sezai Karakoç’un adını Kültür ve Kongre Merkezine verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Diyarbakır’ın yetiştirdiği usta şair ve yazar Sezai Karakoç’un adının Kültür ve Kongre Merkezine verilmesi kararı alındı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’ın sözünü yükselten, Diyarbakırlı büyük şairimizin adı şehrimizde yaşayacak. Ergani’nin, Diyarbakır’ın, Türkiye’nin. Yaşadığımız çağın büyük şairine selam olsun” dedi.