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Yerel Karakoçan'da alevlere karşı havadan ve karadan dev operasyon!
Yerel

Karakoçan'da alevlere karşı havadan ve karadan dev operasyon!

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Karakoçan'da alevlere karşı havadan ve karadan dev operasyon!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Hamzalı köyü mevkiinde başlayan kırsal alan yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. Yangın tüm çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında başlayıp ormanlık alan sıçrayan yangına havadan helikopter ile müdahale başladı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde kırsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nce 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürülmesi için bölgeye helikopter sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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