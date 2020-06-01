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Ekonomi

Karaismailoğlu, GSM yöneticileriyle yeni dönemi değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un genel müdürleri ile bir araya geldi; sektör temsilcileriyle yeni normalleşme süreçleriyle birlikte orta ve uzun vadede sektörün ihtiyaç ve öncelikleri ile ilgili ayrıntılı yol haritası değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:20:00 -
Karaismailoğlu, GSM yöneticileriyle yeni dönemi değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un genel müdürleri ile bir araya gelerek, telekomünikasyon alanında yeni dönemdeki imkan, ihtiyaç ve gelişim süreçlerini görüştü.

Karaismailoğlu, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle internete ihtiyacın arttığını belirterek, “7’den 77’ye halkımız interneti kullandı. Çocuklar, internet vasıtasıyla eğitimlerine devam etti. Evden çalışma sisteminde çalışanlar online olarak işlerini yaptılar” dedi.

Sektör temsilcileriyle yeni normalleşme süreçleriyle birlikte orta ve uzun vadede sektörün ihtiyaç ve öncelikleri ile ilgili ayrıntılı yol haritası değerlendirildi. Görüşmede operatörler arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. Sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri veya yazılım platform hizmeti olan şebekeler üstü hizmet konusunun da mercek altına alındığı toplantıda, Türkiye’deki bilgi-iletişim sektörünün yeni dönemdeki strateji ve planları da ele alındı.

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