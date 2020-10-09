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Ekonomi Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu
Ekonomi

Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını bir an önce hizmete açmak için özverili şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:49:00 -
Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki şantiyesini ziyaret ederek, altyapı işleri tamamlanan T318 Tüneli’nde devam eden elektromekanik çalışmaları inceledi. Ray serimi de yapan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma sürdürüyoruz.” diye konuştu. Karaismailoğlu, projede Ankara’dan Sivas’a kadar binlerce kişinin çalıştığını dile getirerek, faaliyete geçtiğinde ekonomi, istihdam ve ticaret açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacağını vurguladı. “Ülkemizde 100 yıldır yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdık” diyen Karaismailoğlu, “İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas arasında da sunacağız. Bu hat bittikten sonra Sivas’tan binen bir kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu’na kadar gidebilecek. Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. İnşallah örümcek ağı gibi ülkemizi demir ağlarla örüyoruz” dedi.

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