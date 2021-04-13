Karahindiba nedir faydaları nelerdir?

Son yıllarda sağlık için pek çok kişi aktarlara akın etmeye başladı. Özellikle de pandemi de bitkilerden şifa arayanlar bir hayli arttı. Peki, karahindiba yararlı mıdır?

Karahindiba nedir?

Karahindiba, papatyagiller familyasından yaygın bir bitki türü. Çiçekleri sarı, yaprakları yeşil olsa da bitkinin adına "karahindiba" denilmiştir. Anadolu'da acıgıcı, "acıgünek", "güneyik", "çıtlık", "cırtlık" ve "arslandişi" olarak bilinse de en yaygın olarak kullanılan adı "radika"dır.Karahindiba Nisan ve Mayıs aylarında tüm tarla kıyılarında çayırlık alanlarla yol kenarlarında yetişen, çok yıllık sarı çiçekli otsu bir bitkidir.

Karahindiba faydaları nelerdir?

İdrar söktürücü, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır.

Kökleri antiviral, iştah açıcı, safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici ve sindirime yardımcı özellikler taşırken, çiçekleri ise hem güçlü bir antioksidandır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karahindiba, çiğ yenildiğinde veya kurutulup çay biçiminde kullanıldığında, kan temizleyici, sindirim kolaylaştırıcı ve canlandırıcı etkilere sahiptir.

Pankreas üzerine olumlu etkisi vardır ve böbreklerin çalışmasında aktif rol oynar.

Ergenlik sivilceleri karahindibanın kan temizleyici özelliklerini sayesinde iyileştirilebilirler.

Karahindiba, içerdiği mineral tuzların yanı sıra, metabolizma hastalıklarına karşı çok önemli maddeleri de içerir.

Sarılık ve dalak hastalıklarında da karahindiba kullanılır.

Kan temizleyici etkisi sayesinde, romatizma ve gut hastalıklarında da yardımcı olabilir.