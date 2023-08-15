Karahindiba! Bilmediğiniz şifası say say hiç bitmiyor! Aman dikkat: Vücuda birçok destek verdi! Bol bol Alın

Ege bölgesinde makilik alanlarda yetişen karabaş otu gerçek bir antioksidan deposudur. Lavantaya benzer bir görüntüsü olan bu şifalı ot. Karahindiba (Taraxacum officinale), papatyagiller (Asteraceae) familyasından yaygın bir bitki türü. Özellikle nisan mayıs aylarında tarla kıyılarında ve yol kenarlarında bulunabilir. Kuru şeklinde aktarlardan da temin edebilirsiniz. Karahindiba bitkisi yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren bir bitkidir. Mineraller bakımından da zengindir. Karahindiba bitkisi sıcak mevsimlerde yetişmek ile beraber soğuğa karşı da dayanıklıdır. Kan temizleyici bir özelliği olan karahindiba bitkisi aynı zamanda romatizma ve gut hastalıklarına karşı da iyi geliyor.

Bahçenizdeki o küçük sarı çiçekleri görmüş olmalısınız; evet, karahindiba: Kimi için sadece bir bahçe yabani otu, kimi içinse doğanın bize sunduğu mucizelerden biri. “Bu minik sarı çiçeklerle ne yapılır?“ diye düşünenler, hazır mısınız karahindibanın sizi şaşırtacak faydalarıyla tanışmaya? Cebinizdeki sihirli değneğiniz bu ot olabilir. Eğer “Bahçemdeki otların süper güçleri olabilir mi?“ diye merak ediyorsanız, bu makale tam size göre!

Karahindibanın Faydaları Nelerdir?

Karaciğer metabolizmasının çalışmasını sağlamaktadır. Özellikle kronik karaciğer iltihaplanmasının tedavisinde ve önlenmesin de de kullanılmaktadır. Ayrıca karaciğer dostu olduğu için karaciğer hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Ayrıca karaciğerin bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Safra kesesi taşının oluşumuna engel olmaktadır. Hatta safra kesesinde oluşan taşlarında dökülmesi de yardımcı olmaktadır. Eğer taş çok büyükse bu yöntem uygulanmamalıdır. Taş küçükse uygulanabilir.

Şeker hastalığında destekleyici bir bitkidir. Kan şekerinin düşürülmesinde ve denge de kalmasını sağlamaktadır.

Çok iyi kan temizleyici bir bitkidir. Düzenli olarak tüketildiği zaman kanın temizlenmesini sağlamaktadır.

Özellikle vücuttaki ödeminde atılmasında da büyük rol oynamaktadır. Ödemin kolay atılmasıyla da kilo veremeye de yardımcı olmaktadır.

Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığında giderilmesinde payı büyüktür. Yemeklerden sonra tüketildiği zaman hazmı kolaylaştırır.

Deri üzerinde oluşan, mantar, sedef, egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Karahindiba otunun ya suyuyla ya da yeşil haliyle deri üstüne pansuman yapılmalıdır. Bitkiyi yeşilken ezin ve hastalığın olduğu bölgeye koyun ve bir süre bekletin.

Ayrıca romatizma ve gut hastalığına karşı da çok faydalı bir bitkidir.

Uykusuzluk problemin de önüne geçmektedir. Uyumadan önce düzenli olarak tüketildiği zaman kısa sürede uykusuzluk problemi de çözülmüş olmaktadır.

Özellikle taze şekilde tüketildiğinde kansere ve vücutta oluşabilecek daha birçok hastalığa iyi gelmektedir.

Hatta organların tazelenmesine de yardımcı olmaktadır.

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Karahindiba Otunun Kullanımı Nasıldır? Karahindiba çayı

Çay olarak tüketilmektedir. Kaynamış olan suyun içerisine bir tutam atın ve 1-2 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

Taze hali yani yeşil olarak tüketilmesi vardır. Bu da çıktığı mevsimden toplanın yeşil olarak tüketilmesidir.

Karahindiba çayı ne işe yarar?

Stres yorgunluk depresyon gibi sorunlara karşı yatıştırıcı etkisi vardır. Egzama, akne, sivilce gibi problemleri iyi gelir. Kolesterolü dengeler, kalp kaslarını güçlendirir. Antioksidan özelliği bulunur.

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