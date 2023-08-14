Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı
Süt reçeli tarifi, İspanyol mutfağında sık olarak tüketilen tariflerden biri. Karamele benzeyen görüntüsüyle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bu reçeli, krema olarak tatlılara da ekleyebilirsiniz. Süt reçeli hazırlarken dikkat edilecek en önemli nokta pişirirken sürekli karıştırmak. Peki süt reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler? Süt reçeli tarifi ve yapımı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Yapımı için malzemeler
1 litre süt
1 adet vanilya çubuğu
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
Süt reçeli tarifi Nasıl yapılır?
Sütü tencereye alın ve üzerine vanilya ile şekeri ekleyip ara ara karıştırın.
Süt kaynamaya başlayınca da kabartma tozunu ilave edin.
Kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 1 saat pişirin.
Vanilya çubuğunu tencereden çıkarıp ara ara karıştırın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Süt reçeliniz koyu kıvama ulaşınca ocaktan alın.
En son kavanozlara doldurun ve soğuyunca kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edin. Hürriyet
Afiyet olsun...
İlginizi çekebilir→ Vücutta bulunan iltihaplara karşı bire bir: O virüslere adeta final yapıyor, Türkiye'de bolca bulunuyor! Meğer bu faydası varmış!→ TIKLAYINIZ