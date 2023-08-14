Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

Süt reçeli tarifi, İspanyol mutfağında sık olarak tüketilen tariflerden biri. Karamele benzeyen görüntüsüyle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bu reçeli, krema olarak tatlılara da ekleyebilirsiniz. Süt reçeli hazırlarken dikkat edilecek en önemli nokta pişirirken sürekli karıştırmak. Peki süt reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler? Süt reçeli tarifi ve yapımı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...