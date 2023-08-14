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Kadın - Aile Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı
Kadın - Aile

Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 18:18:00 - 2023-08-14 18:39:44
Süt reçeli tarifi: İçen yine istiyor! Hastalığa savaş açan süt ile reçel kaç dakika kaynatılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

Süt reçeli tarifi, İspanyol mutfağında sık olarak tüketilen tariflerden biri. Karamele benzeyen görüntüsüyle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bu reçeli, krema olarak tatlılara da ekleyebilirsiniz. Süt reçeli hazırlarken dikkat edilecek en önemli nokta pişirirken sürekli karıştırmak. Peki süt reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler? Süt reçeli tarifi ve yapımı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Yapımı için malzemeler

1 litre süt
1 adet vanilya çubuğu
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu

Süt reçeli tarifi Nasıl yapılır?

Sütü tencereye alın ve üzerine vanilya ile şekeri ekleyip ara ara karıştırın.

Süt kaynamaya başlayınca da kabartma tozunu ilave edin.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 1 saat pişirin.

Vanilya çubuğunu tencereden çıkarıp ara ara karıştırın.
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Süt reçeliniz koyu kıvama ulaşınca ocaktan alın.

En son kavanozlara doldurun ve soğuyunca kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edin. Hürriyet

Afiyet olsun...

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