Vücutta bulunan iltihaplara karşı bire bir: O virüslere adeta final yapıyor, Türkiye'de bolca bulunuyor! Meğer bu faydası varmış!

Anadolu’nun her yerinde yetişen bu değerli bitki yörelerin farklı yükseltilerinde kendini gösteriyor. Sinir otu yüzlerce yıldır insan sağlığını korumak, tedavi etmek için tüketiliyor. Her bölgede yetişmesi eski bir inanışa göre doğada o bitkiye olan ihtiyacın fazla olduğunu gösteriyor. Bu özel otun çiçekleri, nisan ayı ile ekim ayı arasındaki zaman diliminde açmaktadır.

Sinir otu diğer bir adı ile sinirli otu doğadaki az bilinen fakat kan temizleme özelliği ile oldukça sağlıklı olan bir bitkidir. Özellikle sinir otu A ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bununla birlikte idrar söktürmede de oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Sinir otunun başlıca bilinen diğer isimleri ise, çıban otu, pişik otu, damar otu, ayak otu, yara otudur.

Sinir Otunun Faydaları:

-Tedavi edici ve iyileştirici bir özelliği vardır. Yaraların hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesini sağlar.

-Solunum yolu hastalıklarında tedavi edici bir özelliği vardır. Öksürük ve nefes darlığı için oldukça etkilidir.

-Kanın temizlenmesini sağlar. Ciğerden gelen kanın kesilmesi için yardımcı olur.

-Cilt bakımı için de maske olarak tercih edebilirsiniz. Cilt lekelerinin giderilmesi ve akne oluşumunun önüne geçmede oldukça etkilidir.

-İdrar söktürücü bir özelliğe sahiptir.

-Nasırların daha kısa sürede geçmesini sağlar.

-Böcek sokmalarında ve iltihap oluşumlarında tedavi edicidir.

-Akciğer astımı için ise tedavi edici bir özelliğe sahiptir.

Sinir Otu Çayının Yapılışı Otu taze iken toplayıp da çayını yapabilirsiniz. Ancak kuruttuğunuzda da aynı etkiyi görebilirsiniz. Bir tutam sinir otu ile bir su bardağı suyu kaynatarak 10 dakika bekletmeniz sinir otu çayının hazır olması için yeterli olacaktır.

Taze iken çayını yapmak isterseniz otu ince ince kıyabilirsiniz. Tadını beğenmediğiniz takdirde içerisine az bir miktar bal da ilave edebilirsiniz.

Sinirli Ot Başka Nasıl Kullanılır?

Sinirli ot bitkisi kök, sap, yaprak, çiçek ve tohumlarıyla yani tamamıyla kullanılan çok faydalı bir ottur. Çayı hazırlanıp içilebileceği gibi, yaprakları vücuda sarılarak ağrı, yara vb sorunları iyileştirmek için de kullanılır.

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Sinirli ot ile yapacağınız çay karaciğer ve mesane hastalıklarında, akciğer astımı ve bronşit astımda faydalıdır. Bu konuda Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hocanın da tavsiyesi vardır. Dilerseniz bu çayın içerisine kekik otu da ilave edebilirsiniz.

Sinirli Otun Cilt İçin Kullanımı:

Sinirli ot bitkisinin yapraklarını lapa hale getirerek veya direk yapraklarını sararak cilt problemlerinizde kullanabilirsiniz.

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