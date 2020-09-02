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Gündem Karahasanoğlu: İçimizdeki laikçiler onları örnek göstermekten vazgeçsin!
Gündem

Karahasanoğlu: İçimizdeki laikçiler onları örnek göstermekten vazgeçsin!

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ABD’nin Rumlara silah satmasıyla ilgili olarak şaşırmadığını belirterek içimizdeki laikçilerin çağdaş dünya veya medeniyet yakıştırmasıyla ABD’yi Avrupa’yı örnek göstermemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:32:00 - 2020-09-02 12:34:46

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Murat Alan’ın hazırlayıp sunduğu Akit TV’nin sevilen programı "Manşetlerin Dili"nde ABD’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında yer alan Yunanistan güdümündeki Rum tarafına silah satışı konuşuldu.

Amerika Birleşik Devletleri 33 yıldır Rum yönetimine silah ambargosu uyguluyordu. ABD Türkiye ile Yunanistan’ın savaşın eşiğine geldiği kritik süreçte attığı son adımşa Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldırdı.

Programda söz konusu haberleri değerlendiren Yeni Akit gazetesi Sormulu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD’nin bunu ilke yapmadığını belirterek Suriye’den Türk topraklarına ve Türk askeri saldıran terör örgütü YPG/PKK’ya verilen silahları ve desteği hatırlattı.

ABD ve Türkiye’nin iki ayrı yönde hareket eden ülkeler olduklarının altını çizen Karahasanoğlu, Trump yönetiminin Rum tarafına silah satışına onay vermesine şaşırmadığını belirtti.

Karahasanoğlu Türkiye’deki Batı yanlısı kesimin artık çağdaşlık ve medeniyet diyerek ABD’yi ve Avrupa’yı örnek göstermemesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Yorumlar

Fatihist

Öyleyse Reyis, her ciktiginda ABD icin neden bizim stratejik ortagimiz , müttefikimiz diyor.Bunda bir gariplik yokmu.?
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