Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in manşetiyle Ergenekoncuları vurdu! 'Ergenekon yok' diyenler, bu sözlere cevap versin

yeniakit.com.tr İsmini açıklamayan Danıştay Savcısı’nın, bir tabela partisinin davası üzerine başörtüsü hakkındaki skandal talebini değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Karahasanoğlu, “Ergenekon hiç olmamıştır” diyen savcıya seslenerek, “Eğer Ergenekon hiç olmadıysa Türkiye’de bir Danıştay Savcısı nasıl oluyor da başörtü yasak olmalıdır diyebiliyor. Bunu bir izah etmesi gerekir ‘Ergenekon yok’ diyenlerin.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekrana gelen Manşetlerin Dili programında Danıştay Savcısı’nın başörtüsü hakkındaki 28 Şubatı özleyen, gerici kararıyla ilgili konuştu.

Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde, “Hâlâ iş başındalar” ifadesini kullanmasını, Danıştay içindeki Ergenekoncu zihniyetle özleşleştiren Karahasanoğlu, “Manşet dört dörtlük oturmuş. Hâlâ iş başındalar, doğru. Ergenekon hâlâ iş başında” dedi.

Yasakçı zihniyet hâlâ iş başında

Cumhuriyet’in manşeti üzerinden Ergenekoncuları eleştiren Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

“O FETÖ’cüler için söylüyor, ben de Ergenekon için söylüyorum. Hâlâ iş başındalar. Hâlâ Danıştay’da görevdeler, hâlâ Danıştay’da sadece savcı makamında değil, daire başkanı olarak başörtü yasakçıları var. Daire başkanı olarak görev yapmaya şu an dahi devam ediyorlar bunlar. Bir tane değiller, iki tane değiller, onlar hâlâ Danıştay’da kendi bildikleri şekilde yasakçılığı sürdürmek istiyorlar.

70 yaşında gelmiş, babannesinden bahsediyor

Buradan şunun da altını çizmek istiyorum; hani komutanlarımız İlker Başbuğlar, Ahmet Yavuz Paşalar çıkıyorlar ekranlara diyorlar ki, ‘Askeriyede başörtüsü yasağı ne zaman oldu ya? Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Bizim annelerimiz, babannelerimiz başörtülüydü.’ 70 yaşında gelmiş adam, hala annesinden babannesinden bahsediyor. ‘Eşim başörtülüydü’ diyemiyor.

“Ergenekon bitmiştir” diyen savcıya sunalım bu görüşü!

E buyrun, hadi bakalım... Danıştay Savcısı ne diyor? ‘Askeri alanlarda, askeri görev yürütenler mutlaka başlarını açmak zorundadır’ diyor. Herhalde Danıştay Savcısı gökten inmedi, veyahut da birisini oraya durduk yerde getirip görevlendirmedi. Belli bir arkaplanda da bunun mutlaka görüştüğü kişiler var. ‘Sen böyle bir talepte bulun, biz onu arkasından pişiririz, kotarırız, hem seçimler yaklaşıyor, bununla da ilgili bazı hazırlıklarımız var’ mutlaka denilmiştir. Dolayısıyla Ergenekon bitmedi, İstanbul’daki yargılamada, ‘Ergenekon bitmiştir, hiç olmamıştır’ diyen savcıya da sunalım bu Danıştay Savcısı’nın görüşünü. Eğer Ergenekon hiç olmadıysa, Türkiye’nin yüzde 90’ı şöyle veya böyle, başörtüyü cenazede de olsa bir başörtü kullanıyorsa, böyle bir Türkiye’de bir Danıştay Savcısı nasıl oluyor da, ‘Başörtü yasak olmalıdır’ diyebiliyor. Bunu bir izah etmesi gerekir ‘Ergenekon yok’ diyenlerin.”

Danıştay Savcısı’nın skandal talebi

“Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)” isimli tabela partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) başörtüsü serbestliğine karşı idari dava açmıştı. Davada Danıştay Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını vererek, dün skandal bir talepte bulunmuş ve askeriyede başörtüsünün yasaklanmasını istemişti.

Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor