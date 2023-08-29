Karahasanoğlu canlı yayında tek tek anlattı! Fatih Altaylı’ya 'Emrah Serbes' tokadı

28 Şubatçı kemalist sözde gazetesi Fatih Altaylı, mütedeyyin kesimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak için her fırsatı değerlendiriyor. Karşıt olduğu kesime saldırmak için elinde done kalmayınca Altaylı türlü yalanlarla ortaya çıkıp sağa sola sarıyor!..

Son olarak devleti hedef almak için eski Karabük Valisi Fuat Gürel'e sataşan Fatih Altaylı'nın iddiaları 24 saat geçmeden çürütüldü.

Karabük’te bir yıl önce meydana gelen ve iki öğretmenin ölümüne neden olan trafik kazasını tekrar gündeme taşıyan Fatih Altaylı, fail Ali Emre Gürel’in dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğunu belirterek kazaya dair görüntülerin, Gürel’in merkeze çekilmesinden sonra ortaya çıktığını iddia etti.

Vali Gürel ise Altaylı'nın yazdıklarına tepki göstererek, "Mobese kayıtları şimdi çıkmış gibi bir algı oluşturuluyor. Fatih Altaylı gibi bir adama yakışmayacak şekilde karşı tarafa sorulmadan böyle yazılmasını kınıyorum. En azından bize söz hakkı vermesi gerekirdi. MOBESE kamera kayıtları dosyada baştan beri mevcut. Kazaya gelince karşı taraf tali yoldan çıkıyor. Saat 00.00'dan sonra olduğu için karşı tarafa kırmızı fasılalı, oğluma sarı fasılalı yanıyor. Mahkemeler bunları değerlendirdi" diye konuştu.

Karahasanoğlu'ndan Emrah Serbes hatırlatması

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu gelişmeler de masaya yatırıldı.

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Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Fatih Altaylı çıkıyor, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığını sergilemek için, "Tayyip Erdoğan'ın valisi, oğlunu kurtarmak için MOBESE görüntülerini yok etti" diyor. Vali konuyu yalanladı. Merak ettim, oğluna ne olmuş diye, hapis cezası almış. Şimdi ben bunlara ahlaksız demeyeyim, sahtekar demeyeyim, namussuz demeyeyim de ne diyeyim?

Valinin avukatlığını yapmam, 10 yıl ceza alsın, hiç tınlamam. Ama siz Emrah Serbes için, sırf dizi - filmlerde Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde hakaretler yapıyor diye, Emrah Serbes'i uyuşturucu ve alkol aldığı halde, arkadan gelip çarptığı bir arabanın içindeki 3 kişiyi öldüren Emrah Serbes'in 3,5 yıl hapis cezası aldığı bir Türkiye'de, vali oğlunu korumuş ve cezası kalmış gibi bir algı oluşturuyorlar.

Ben de diyorum ki, Emrah Serbes için ne yazdın Fatih Altaylı?