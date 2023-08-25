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Spor Karagümrük, Beşiktaşlı oyuncuyu kadrosuna kattı
Spor

Karagümrük, Beşiktaşlı oyuncuyu kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 19:37:00 -
Karagümrük, Beşiktaşlı oyuncuyu kadrosuna kattı

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

BeIN SPORTS'un haberine göre VavaCars Fatih Karagümrük, siyah beyazlıların 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

2022 yılında Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Keskin, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş ile 8 Süper Lig maçında forma giydi.

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