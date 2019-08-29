Karaelmas Takımı, Teknofest’te finale yükseldi
Karaelmas takımı, Teknofest’tteki yarışmada sabit kanat kategorisinde kritik tasarım raporu aşamasını geçerek finale yükseldi.29 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Karaelmas takımı, Teknofest’tteki yarışmada sabit kanat kategorisinde kritik tasarım raporu aşamasını geçerek finale yükseldi.
Zonguldak’ta 30 gencin oluşturduğu Karaelmas takımı, TEKNOFEST’te başvurdukları 3 kategoride finale yükseldiler. Roket, Savaşan İHA ve Yapay Zeka kategorilerinde yarışan ekip, 6 Eylül 2019 tarihinde Tuz Gölünde her şeyi ile kendi üretimleri olan roketlerini atacak. 10-14 Eylül İstanbul Hava Limanında Savaşan İHA uçaklarını uçuracaklar. 17 Eylül 2019 tarihinde ise Yapay Zeka yarışmasında finalde yarışacaklar.
Çalışmalar ise BAKKA tarafından desteklendi.
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