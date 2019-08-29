Karaelmas Takımı, Teknofest’te finale yükseldi Karaelmas takımı, Teknofest’tteki yarışmada sabit kanat kategorisinde kritik tasarım raporu aşamasını geçerek finale yükseldi.

Karaelmas takımı, Teknofest’tteki yarışmada sabit kanat kategorisinde kritik tasarım raporu aşamasını geçerek finale yükseldi.

Zonguldak’ta 30 gencin oluşturduğu Karaelmas takımı, TEKNOFEST’te başvurdukları 3 kategoride finale yükseldiler. Roket, Savaşan İHA ve Yapay Zeka kategorilerinde yarışan ekip, 6 Eylül 2019 tarihinde Tuz Gölünde her şeyi ile kendi üretimleri olan roketlerini atacak. 10-14 Eylül İstanbul Hava Limanında Savaşan İHA uçaklarını uçuracaklar. 17 Eylül 2019 tarihinde ise Yapay Zeka yarışmasında finalde yarışacaklar.

Çalışmalar ise BAKKA tarafından desteklendi.

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