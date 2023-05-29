Karadeniz'in galibi Erdoğan! Oyunu 100 bin 749 arttırdı

Karadeniz Bölgesi’nde 18 il bulunuyor. Toplam seçmen sayısı ise 6 milyon 14 bin 997. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bölgeden sandığa giden toplam seçmen sayısı ise 5 milyon 378 bin 608’di. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Karadeniz’deki 66 milletvekilinin 38’ini kazanarak bölgede birinci parti olmuştu.

AK Parti 38, CHP 19, MHP 7 ve İYİ Parti de 2 milletvekilini Meclis’e göndermeyi başarmıştı. Cumhurbaşkanlığı yarışında da Erdoğan, birinci turda Karadeniz’deki bütün şehirlerde en çok oyu alan aday olmuş, toplam 6 milyon 14 bin 997 seçmenin, 3 milyon 255 bin 420’si (yüzde 61.99) onu tercih etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu rakamın 1 milyon 667 bin 13’ünü (yüzde 31.74) elde etmişti.

EN ÇOK OY SAMSUN’DAN

İkinci turda da bölgenin birincisi olmayı başaran Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre 3 milyon 356 bin 169 (yüzde 65.37) seçmenin oyunu kazandı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da bölgede 1 milyon 778 bin 171 (yüzde 34.6) seçmen tarafından desteklendi. Erdoğan, 14 Mayıs’a göre oyunu yüzde 3.3 (100 bin 749 seçmen), Kılıçdaroğlu da yüzde 2.89 (111 bin 158 seçmen) oranında arttırmış oldu.

Erdoğan, Karadeniz Bölgesi’ndeki en yüksek oyu Samsun’dan aldı. Şehirdeki 1 milyon 24 bin 746 seçmenin 570 bin 210’unun (yüzde 65.3) tercihi Erdoğan oldu.

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Kılıçdaroğlu’nu ise burada yüzde 34.6 oranıyla 302 bin 388 seçmen tercih etti. Bölgenin diğer önemli şehirlerinden Trabzon’da ise 358 bin 804 seçmen (yüzde 68.9) ‘Erdoğan’ dedi.

Kılıçdaroğlu da yüzde 31.1 oranında kalarak, 161 bin 938 seçmenin desteğini kazandı. Ordu’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 320 bin 117 (yüzde 65.2), Kılıçdaroğlu da 170 bin 786 (yüzde 34.7) seçmenin oyunu aldı.