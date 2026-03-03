  • İSTANBUL
Karadeniz'e kıyısı olan kentte deprem oldu
Dünya

Karadeniz'e kıyısı olan kentte deprem oldu

Karadeniz’e kıyısı olan kentte deprem oldu

Rusya'nın Karadeniz sahilinde bulunan Soçi kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Peş peşe depremle haberleri geliyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, Soçi kentinin yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Depremin merkez üssü, Soçi'nin 21 kilometre güneybatısında bulunuyor. Deprem, 35 kilometre derinlikte yaşandı." ifadelerine yer verildi.

Soçi Belediye Başkanı Andrey Proşunin, Telegram hesabından, deprem sonucu hasar veya can kaybının olmadığını açıkladı.

