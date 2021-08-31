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Ekonomi Karadeniz'den bir gaz müjdesi daha!
Ekonomi

Karadeniz'den bir gaz müjdesi daha!

Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-2 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:12:00 -
Karadeniz'den bir gaz müjdesi daha!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Türkali-2 tespit kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testinin başarıyla tamamlanması üzerine “2023’e adım adım” başlığıyla paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, paylaşımında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sosyal medya hesabından testin başarıyla tamamlandığının duyurulduğu paylaşımı alıntılayarak, “Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

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