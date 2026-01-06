  • İSTANBUL
Karadeniz'de Türk gemisi karaya oturdu! 11 mürettebat kurtarıldı

Giriş Tarihi:
Karadeniz'de Türk gemisi karaya oturdu! 11 mürettebat kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de su alan 'HAPPY ARAS' adlı Türk gemisinin karaya oturduğunu, 3'ü Türk, 11 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

 

