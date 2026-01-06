Karadeniz'de Türk gemisi karaya oturdu! 11 mürettebat kurtarıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de su alan 'HAPPY ARAS' adlı Türk gemisinin karaya oturduğunu, 3'ü Türk, 11 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.