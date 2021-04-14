Karadeniz'de sular iyice ısındı! Rusya ABD'ye resti çekti

Rusya donanması bugün Karadeniz'de bir askeri tatbikat başlatma kararı aldı. Rus haber ajanslarının "son dakika gelişmesi" olarak lanse ettiği askeri tatbikatın ABD'ye ait iki savaş gemisinin Boğazlar'dan geçerek Karadeniz'e ulaşmasından önce olması dikkat çekti.

ABD savaş gemilerini yolluyor

ABD bir süre önce Montrö Anlaşması dolayısıyla Türkiye'ye başvurarak askeri gemilerin Boğazlar'dan geçmesi için izin almış ve bu durum Ukrayna hattında gerilim yaşayan Rusya'dan büyük tepki çekmişti.

Rusya'dan tatbikat resti

Bugün yapılan açıklamada Karadeniz'deki tatbikatta savaş gemilerinin yanı sıra helikopter ve uçakların da yer alacağı belirtildi. Tatbikatta karadan ve havadan hedeflere karşı müdahale senaryoları üzerine çalışılacağı belirtildi.

Kriz 2004'ten beri sürüyor

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Donbas neden önemli?

Donbas bölgesi zengin kömür rezervlerine sahip olduğu için Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli.Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor.Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.