Karadeniz'de sokaklar normalleşme süreciyle hareketlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un sokak ve caddelerinde, seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılmasıyla üçüncü günde hareketlilik sürüyor.

Normalleşme süreciyle şehir merkezinde kafe, restoran ve birçok iş yeri yeniden açılırken, buralarda sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edildiği görüldü.

Sokağa çıkanların da maske takarak önlem aldığı kentte, bazı işletmelere müşteriler ateşleri ölçülerek alındı.

Samsun-Ankara kara yolu, Atatürk ile 100. Yıl bulvarları ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu da devam ediyor.

Atakum sahilinde kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar uzun bir aranın ardından burada yürüyüş yapmanın, yeşil alanlarda vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

İlkadım ilçesi sahil yolunda ise uzun zamandır kullanılmayan faytonlar, yeniden çalışmaya başladı.

- Kastamonu

Kastamonu'da da uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Cumhuriyet ve Nasrullah caddelerinde insan yoğunluğu görülüyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

- Çankırı

Çankırı'da, Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ve alışveriş merkezi civarında yoğunluk sürüyor.

Kent merkezinde bulunan kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşanıyor.



Polis ekiplerince vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapılıyor.

- Tokat

Tokat'ta normalleşme adımlarının ardından Gaziosmanpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve caddelerde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte bulunan kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik görülüyor.

Polis ve belediye ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.

- Amasya

Amasya'da yeniden açılan lokanta, restoran ve kafeler, müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.



Şehir merkezindeki müzeler ve Şehzadeler Gezi Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'nda yoğunluk görüldü.



Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin temizlik, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu gözlendi.