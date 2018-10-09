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Karadeniz'de Özel Harekat pençesi! PÖH Timleri, PKK'lı hainlere göz açtırmıyor

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Doğu Karadeniz kırsalında terörle mücadele faaliyetlerini etkin şekilde sürdürüyor.

09 Ekim 2018 Salı 11:54
Karadeniz'de Özel Harekat pençesi! PÖH Timleri, PKK'lı hainlere göz açtırmıyor

Doğu Karadeniz'de son dönemde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, bölgedeki operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini sıklaştırdı.

PÖH Timleri etkin destek veriyor

Gümüşhane kırsalındaki jandarma birliklerinin operasyonlarına, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önceki yıllardaki meskun mahal operasyonları ile terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyona katılarak tecrübe kazanan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH timleri de etkin şekilde destek veriyor.

Kırsalda 24 saat esasına göre koordineli olarak arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten PÖH'ler, termal kameralı zırhlı araç desteğiyle pusu ve gözlem faaliyetlerini zorlu arazi koşullarına rağmen ara vermeden sürdürüyor.

Yaylacılara "evlerde yiyecek bırakmayın" uyarısı

Güneydoğu'daki meskun mahal operasyonlarındaki tecrübelerini Doğu Karadeniz kırsalındaki operasyonlara da yansıtan polis özel harekat timleri, yaylaların boşalmaya başladığı bugünlerde operasyonlarının yanı sıra yayla evlerini ziyaret ederek, vatandaşlara evlerde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

El öpüp hayır duası alıyorlar

Vatandaşların sevgisiyle karşılaşan timlerin yaşam malzemesi bırakmamaları uyarılarına vatandaşlar da destek ve hayır duası ile karşılık veriyor.

Polis özel harekat timlerinin kapısına giderek el öpüp uyarıda bulunduğu yaylacılardan 69 yaşındaki Seniha Algan, özel harekatçılara dua ederek her türlü isteklerinde yanlarında olduklarını söyledi.

"Sizler, bizim bekçilerimizsiniz"

Güvenlik güçlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Algan, "Allah ömrünüze bereket versin. Siz ne derseniz bizim ona boynumuz kıldan incedir. Sizler bizim evladımızsınız. Bizim bekçilerimizsiniz. Allah size kaza bela göstermesin. Sizleri gördüm mü sarılasım geliyor." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kapısını çalarak yayla evinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyarılan 67 yaşındaki Adil Ayaz da sevgi gösterisiyle karşıladığı PÖH'lere yaylayı terk ederken evinde yaşam malzemesi bırakmama sözü verdi.

Yaylacılardan 55 yaşındaki Fatma Gürsoy ise sevgi gösterip su ikram ettiği özel harekat timlerinin isteklerini yerine getireceğini belirterek, güvenlik güçlerine dualar etti.

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe vuruldu

Güvenlik güçlerinin Karadeniz kırsalında bu yılın ilk 9 ayında düzenlediği operasyonlarda 2'si "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, biri gri kategoride olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Trabzon'da Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlenen kırmızı kategorideki Mehmet Yakışır da bulunuyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:54
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Karadeniz Bölgesi
  4. PKK
  5. PKK'lı teröristler
  6. Polis Özel Harekat (PÖH)
  7. Özel Harekat Timleri
  8. PKK'lıların korkulu rüyası
  9. PKK operasyonları
  10. Terörle Mücadele

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