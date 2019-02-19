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Karadeniz’de orman yangını uyarısı

Daha çok Akdeniz ve Ege’de yaz döneminde görülen orman yangınları Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kış ve bahar aylarında kendini gösteriyor.

19 Şubat 2019 Salı 13:11
Karadeniz’de orman yangını uyarısı

Daha çok Akdeniz ve Ege’de yaz döneminde görülen orman yangınları Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kış ve bahar aylarında kendini gösteriyor. Bölge coğrafyasının tipik özelliklerini taşıyan Ordu’da Şubat-Nisan ayları arasında son 5 yılda 110 noktada orman yangını meydana geldi.


Alınan bilgilere göre, Ordu’da Şubat-Nisan ayları arasında 2013 yılında 21 noktada orman yangını meydana geldi. 2014 yılında ise 26 noktada orman yangını meydana gelirken, 2015 yılında 27 noktada orman yangını oldu. 2016 yılında ise 13 noktada meydana gelen yangın sayısı 2017 yılında 17, 2018 yılında 6 oldu. Bu yangınlarda yaklaşık 250 hektar alanda zarar meydana geldi.



Yangınlarda ‘fön rüzgârları’ etkisi


Doğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen yangınlar konusunda uzman olan Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hurşit Yetmen ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç, yayınladıkları makalede, Doğu Karadeniz’de meydana gelen orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz’e nazaran kış ve bahar aylarında meydana geldiğine dikkat çektiler.


Yayınlanan makalede, bölgede kış döneminde meydana gelen yangınların ‘fön rüzgarları’ sebebiyle meydana geldiği vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:


“Bölgede eş zamanlı olarak yağışın olmadığı, bağıl nemin düşük olduğu, sıcaklığın mevsim şartlarına göre oldukça yüksek olduğu, rüzgârın güney sektörden estiği ve rüzgâr hızının fazla olduğu dönemlerde yangın için gerekli koşulların oluştuğu görülmüştür. Bu koşulların ise fön rüzgârlarının etkili olduğu dönemlerde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Kış ve bahar aylarında fönlü havanın egemen olduğu günlerde/haftalarda orman yangınlarının çıkma olasılığı yükselmektedir. Fön etkisiyle sıcaklık değerleri yükselir, bağıl nem düşer ve yağış gerçekleşmez. Bu şartlar altında ormanaltı örtüsünün nem kaybı da hızlanarak daha kuru ve daha kolay tutuşabilecek bir materyal oluşur. Fönlü havanın etkili olduğu bu zaman dilimlerinde rüzgâr hızının da normalden daha yüksek olması, yangının yayılmasını ve yanan alanların miktarını önemli ölçüde kontrol etmektedir. Doğu Karadeniz kıyı kuşağında, kış ve ilkbahar aylarındaki meteorolojik değişkenlerle topografik özelliklerin kombinasyonu, fönlü havanın oluşmasını sağlar. Bu mevsimlere özgü gelişen sinoptik koşullar, Doğu Karadeniz’e güneyden hava akışına izin verdiği için bazen birkaç saat, bazen günlerce süren fönlü hava tipini oluşturur.”

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:11
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