Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazında test başlıyor! Dev rezerv

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı tüketiciyle buluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Gazın ulusal iletim sistemine aktarılması çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Projede kilit noktalardan birini ise Filyos Ana Gaz ölçüm İstasyonu oluşturuyor. Bu istasyon çıkarılan doğal gazın ulusal sisteme aktarılmadan önce sıvı ve katı maddelerden temizlenmesini sağlayacak. Yeni Şafak'a göre; Burada gazın kalitesi de ölçülecek.

Türk doğalgazı ne zaman kullanacağız?

BOTAŞ, söz konusu istasyonu 30 Kasım itibarıyla gaz alımına hazır hale getirdi. İstasyon gaz testi için hazır durumda. Ölçüm istasyonu ile gazı şebekeye ulaştıracak alanda 36 kilometre uzunluğunda ve 48 inç çapında yüksek basınçlı çelik doğal gaz boru hattı döşendi.

İKİNCİ ETAP GÜN SAYIYOR

İlk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci aşamada da 40 milyon metreküp doğal gaz üretiminin planlandığı Karadeniz gazı projesinde ilk etabın ardından gözler pik üretimin yapılacağı ikinci etap çalışmalarına çevrildi.

BOTAŞ ikinci etap çalışmalarına başlamak için gün sayıyor. İkinci etapta 180 kilometrelik boru hattını inşa edecek BOTAŞ ekipleri bütün projeyi 2024'te bitirmeyi hedefliyor. İlk etapta günlük 10, ikinci aşama etapla ise günlük 40 milyon metreküp gazın şebekeye aktarılması hedefleniyor.

Karadeniz doğalgaz rezervi son durum: Mart ayında Karadeniz gazını sisteme vermeyi planladıklarını belirterek petrol keşifleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, "Saros Körfezi FSRU'yu inşallah Ocak 2023'te devreye alacağız diyerek Umman'da LNG alımı ile ilgili müzakerelerin olumlu gittiğini ifade etti.

Filyos Ana Gaz Ölçüm İstasyonu test için göreve hazır. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı tüketiciyle buluşturmak için çalışmalar sürüyor.

Türkiye rezervi: Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri - Ekim 2022. Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,0 artarak 113,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.