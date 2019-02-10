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Karadeniz'de ilk kez görüldü! Tam 10 kilo ağırlığında...

Genellikle Akdeniz ve Ege denizinde yaşadığı bilinen Fener balığı, bu sefer soğuk Karadeniz sularında ortaya çıktı. Sinoplu balıkçıların ağlarına, 1 metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.

10 Şubat 2019 Pazar 16:22
Karadeniz'de ilk kez görüldü! Tam 10 kilo ağırlığında...

Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.

Genellikle Akdeniz ve Ege denizinde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa takılması balıkçıları şaşırttı.

Balıkçı Zeki Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fener balığının Akdeniz ve Ege'de avcılığı yapılan bir balık türü olduğunu söyledi.

Kırk yıllık balıkçılık hayatında ilk kez ağlarına fener balığı  takıldığını aktaran Kanal, "Balığı gördüğümüzde bizler de şaşırdık çünkü daha  önce hiç karşılaşmamıştık." dedi.

"Daha çok Ege ve Akdeniz'de görülür"

Fener balığının neden Karadeniz'e geldiğinin araştırılması gerektiğini  söyleyen Kanal, "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve  Ege bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza  takıldı. Tabii ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık. Sonuçta bölgemizde avlanmayan bir  balık. Şu an tezgahımıza koyduk. Birçok vatandaşımız ilk kez gördüğü için balık  ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi fotoğrafını çekiyor." diye konuştu.

Kanal, bir metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığındaki balığa 400 lira fiyat konulduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:22
  1. Sinop
  2. Karadeniz
  3. Balık avı
  4. dev fener balığı
  5. Karadeniz'de ilk kez görüldü

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